I Subsonica celebrano 30 anni di carriera con una tappa in Romagna

I Subsonica hanno deciso di festeggiare i 30 anni di attività con un concerto all'aperto a San Mauro Pascoli, in Romagna. La band tornerà sul palco sabato 22 agosto, portando dal vivo il loro sound energico per i fan locali. L’evento si svolge in una location suggestiva, Villa Torlonia, dove i musicisti porteranno le hit più amate nel corso di tre decenni. Questo concerto rappresenta una tappa importante nel loro tour di celebrazione, attirando appassionati da tutta la regione.

Si tratta dell’unico concerto in Romagna del tour estivo della band torinese, che torna sulla scena discografica e musicale con “Terre Rare”, undicesimo album in studio, pubblicato da Epic Records Sony Music Italy, e atteso per il 20 marzo. Il disco è anticipato dal singolo “Radio Mogadisco”, tributo alla omonima emittente radiofonica nazionale somala fondata nei primi anni ‘50, e al suo prezioso archivio di musica africana. I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

