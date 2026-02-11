La Hoepli rischia di chiudere i battenti. La casa editrice milanese ha annunciato la possibile liquidazione volontaria, lasciando senza parole i suoi dipendenti e molti piccoli librai. La decisione arriva mentre i conti sono in ordine, ma i soci si trovano in guerra tra loro. La paura cresce tra chi lavora e tra i fornitori, che temono di perdere un patrimonio culturale storico per l’Italia. La notizia ha fatto subito il giro, e ora si attende l’assemblea straordinaria per capire cosa succederà.

Perché mandare in liquidazione volontaria una società che perde sì, ma marginalmente, meno di alcuni competitor e comunque in linea con l’andamento negativo del mercato, tuttavia ha ancora un patrimonio netto sufficiente a coprire pressoché tutto l’indebitamento? Perché chiedere la cassa integrazione per la novantina di dipendenti dopo che si è già ottenuto nell’ultimo esercizio il risparmio di un sesto del costo del lavoro? E perché rischiare di disperdere un patrimonio culturale storico per l’Italia? Se lo domandano stupiti e attoniti una novantina di lavoratori della Hoepli e i molti creditori, specie sul fronte dei fornitori e dei piccoli librai indipendenti, che da ieri hanno appreso attraverso il Fatto la notizia della possibile convocazione a breve di una assemblea straordinaria dei soci della casa editrice milanese con all’ordine del giorno forse la proposta di liquidazione volontaria di Hoepli Spa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hoepli, conti in ordine ma soci in guerra: e tra librai e dipendenti cresce la paura

Approfondimenti su Hoepli Conti

La disputa tra soci dell’ex delfinario di Rimini sbarca in tribunale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Hoepli Conti

Conti in ordine e imposte invariateManteniamo i conti in ordine senza rinunciare ai servizi e agli investimenti per lo sviluppo del territorio, nonostante un contesto reso più complesso dai tagli e dai vincoli imposti dalla finanza ... ilrestodelcarlino.it

Manovra, Donzelli (FdI): Prima volta che i conti sono in ordine e non ci sono tagli né nuove tasseLa prima volta in cui i conti sono in ordine, in questa legislatura, ma non ci sono né tagli al sociale né aumento delle tasse. Quindi vuol dire che si possono fare le cose fatte bene. Perché ci ... ilgiornale.it

Per tutto il mese di febbraio è possibile ammirare in Galleria Giannoni l'opera "Mammina" di Napoleone Giovanni Fiumi, recentemente restaurata dalla Fondazione Giorgio Conti in occasione della concessione in prestito alla mostra “In gioco. Illusione e diverti - facebook.com facebook