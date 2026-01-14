Sabato c’è Selargius Salerno ‘92 crede nel miracolo salvezza | Chi ci fa il funerale si sbaglia

Sabato si gioca a Selargius, dove il Salerno Basket ’92 punta alla salvezza. La squadra di patron Somma crede ancora nei miracoli e si prepara a una sfida fondamentale. Dopo la prima parte di stagione, il team ha dimostrato determinazione e volontà di migliorare, anche se l’ultimo incontro ha evidenziato alcune difficoltà. È un momento cruciale per il club, che si impegna a mantenere la categoria con impegno e concentrazione.

Il girone di ritorno del Salerno Basket '92 è cominciato con una sconfitta a Viterbo maturata nell'ultimo quarto, dopo che la compagine cara a patron Somma è arrivata anche sul +12. Il percorso verso la salvezza si fa più complicato ma le speranze non sono sepolte. Lasceranno il campionato di A2 le ultime classificate dei due gironi. Al momento, le granatine sono sul fondo della classifica assieme proprio alla Terme Salus Ants Viterbo con 4 punti. I playout distano al momento altrettanti punti (terzultimo posto attualmente occupato da Milano Basket Stars e Tecnoengineering Moncalieri a quota 8) con ancora 12 partite da giocare.

