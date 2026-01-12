Hockey pista | Trissino e Bassano vincono di forza nei posticipi della Serie A1

Nella 13ª giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista, Trissino e Bassano hanno ottenuto importanti vittorie nei match disputati in posticipa. Questi risultati contribuiscono a definire la classifica e a mantenere vivo l’interesse per il campionato, che prosegue con diverse sfide ancora da disputare.

I posticipi domenicali della 13esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista sono andati in archivio. Gare piene di gol, con esiti netti: ecco come sono andate le cose. Larghissima affermazione per 3-10 del Trissino sul campo del Novara. Gli uomini di Pinto chiudono il primo tempo 2-2 scatenandosi poi in una ripresa dove Mendez sale di livello segnando tre reti, oltre a quella della frazione di partenza, per andare a stendere i piemontesi. Secco 4-1 del Bassano sul Monza. Vantaggio ospite con Marzonetto, poi "valanga" bassanese con il pareggio di Pozzato, seguito dalle reti di Giuliani, Ipinazar e Riba, a tempo scaduto e a porta vuota.

Hockey su pista Serie A. Monza all’assalto del Bassano. Velazquez, un mese di stop - La truppa biancorossazzurra ritorna al successo, ma è costretta a pagare un prezzo elevato. msn.com

Bassano, Valdagno e Thiene tutte ko - (mz) Giornata da dimenticare per le vicentine nel campionato di serie A di hockey pista. ilgazzettino.it

Ancora una vittoria per Trissino e Bassano, che superano Novara e Monza nel 14esimo turno di Serie A1 di hockey pista. Mercoledì in programma Forte dei Marmi-Sarzana, completerà la giornata il match Valdagno-Giovinazzo in programma il 4 febbraio! - facebook.com facebook

