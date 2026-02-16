VIDEO Cremona-Olimpia Milano 67-86 | gli highlights

Da gazzetta.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Olimpia Milano ha battuto Cremona con un punteggio di 86-67, causando la prima sconfitta stagionale per la squadra di casa. La partita si è svolta al PalaRadi, dove gli ospiti hanno preso il comando fin dai primi minuti e hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. Cremona ha faticato a trovare il ritmo e ha chiuso con meno di 70 punti, una novità per questa stagione.

Al PalaRadi l'Olimpia domina la Vanoli: 67-86, Cremona per la prima volta in stagione rimane sotto quota 70 punti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

video cremona olimpia milano 67 86 gli highlights
© Gazzetta.it - VIDEO Cremona-Olimpia Milano 67-86: gli highlights

Milano travolge Cremona: Brooks protagonista, vittoria 86-67 e ritorno convincente di coach Poeta in panchina.

Milano sconfigge Cremona con un punteggio di 86-67, dopo una partita in cui Brooks mette a segno molti punti.

Olimpia Milano senza ritmo, Baskonia domina e vince di dieci: gli highlights

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cremona-Olimpia Milano 67-86: highlights LBA; Vanoli-Olimpia Milano 67-86, il commento di fine gara; Olimpia a Cremona: Sono pericolosi, dovremo dare il massimo; Milano recupera gli infortunati, facile vittoria a Cremona 86-67.

video cremona olimpia milanoDIRETTA/ Cremona Milano (risultato finale 67-86): Olimpia si impone! (oggi 15 febbraio 2026)Diretta Cremona Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 15 febbraio 2026 ... ilsussidiario.net

video cremona olimpia milanoOlimpia Milano inarrestabile: Cremona viene sconfitta 86-67 al PalaRadiNiente da fare per la Vanoli, che priva di Casarin e del nuovo arrivo Udom, si inchina al PalaRadi ad un’Olimpia Milano tutt’altro che in vena di sconti: finisce 86-67 per le Scarpette Rosse del grand ... cremonaoggi.it