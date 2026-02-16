VIDEO Cremona-Olimpia Milano 67-86 | gli highlights
L'Olimpia Milano ha battuto Cremona con un punteggio di 86-67, causando la prima sconfitta stagionale per la squadra di casa. La partita si è svolta al PalaRadi, dove gli ospiti hanno preso il comando fin dai primi minuti e hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. Cremona ha faticato a trovare il ritmo e ha chiuso con meno di 70 punti, una novità per questa stagione.
Al PalaRadi l'Olimpia domina la Vanoli: 67-86, Cremona per la prima volta in stagione rimane sotto quota 70 punti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milano travolge Cremona: Brooks protagonista, vittoria 86-67 e ritorno convincente di coach Poeta in panchina.
Milano sconfigge Cremona con un punteggio di 86-67, dopo una partita in cui Brooks mette a segno molti punti.
