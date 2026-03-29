Highlights GP Stati Uniti Bezzecchi domina anche ad Austin | rivivi il suo ultimo giro

Da gazzetta.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi ha ottenuto il suo terzo risultato consecutivo vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Dalla partenza fino all'ultima curva, ha mantenuto la leadership, regalando una vittoria alla casa motociclistica Aprilia. Durante la gara, ha superato gli avversari e ha concluso in prima posizione, confermando la sua supremazia sul circuito texano.

Terzo trionfo consecutivo per Marco Bezzecchi, che ad Austin comanda dal primo all’ultimo istante e regala un weekend da sogno ad Aprilia: guarda l'ultimo giro negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Highlights GP Stati Uniti, Bezzecchi domina anche ad Austin: rivivi il suo ultimo giro

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