Highlights GP Stati Uniti Bezzecchi domina anche ad Austin | rivivi il suo ultimo giro

Marco Bezzecchi ha ottenuto il suo terzo risultato consecutivo vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Dalla partenza fino all'ultima curva, ha mantenuto la leadership, regalando una vittoria alla casa motociclistica Aprilia. Durante la gara, ha superato gli avversari e ha concluso in prima posizione, confermando la sua supremazia sul circuito texano.