Bezzecchi show Marquez ko nel finale | rivivi l’ultimo giro da brividi in Thailandia
Nel Gran Premio di Thailandia, Marco Bezzecchi ha vinto la gara con una prestazione impressionante, mentre l’Aprilia ha mantenuto il controllo per tutta la durata della corsa. Nel finale, Marc Marquez si è ritirato a causa di una foratura mentre si trovava in quarta posizione. La gara si è conclusa con Bezzecchi in testa e Marquez che ha abbandonato la competizione.
Marco Bezzecchi inaugura la stagione con una vittoria dominante nel GP di Thailandia. L’Aprilia controlla la gara dall’inizio alla fine, mentre il colpo di scena arriva nel finale: Marc Marquez è costretto al ritiro per una foratura quando era quarto. Sul podio Acosta e Raul Fernandez; Bagnaia chiude solo nono. Ecco com’è andato l’ultimo giro decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Marquez penalizzato, Acosta vince all’ultimo giro! Fuori Bezzecchi, anonimo Bagnaia
Finale incredibile della Sprint in Thailandia: vince Acosta, Marc Marquez penalizzato. Caduto BezzecchiLa prima Sprint della stagione di MotoGP è stata vinta da Pedro Acosta su KTM, dopo che Marc Marquez è stato costretto a cedergli la prima posizione...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bezzecchi show
Temi più discussi: Acosta vince la Sprint di Buriram dopo la bagarre con Marquez. Ko Bezzecchi; MotoGP | Marquez: Se non succede nulla di strano, Bezzecchi è il favorito; I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto; Acosta: Non mi piace vincere così. Marquez: Decide la Direzione Gara.
MotoGp, Bezzecchi trionfa in Thailandia, Marquez ko per foraturaRoma, 1 mar. (askanews) – Dominio totale di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Thailandia. Il pilota dell’Aprilia Racing comanda dalla prima all’ultima curva al Chang International Circuit e vince con ... askanews.it
Sprint show in Thailandia! Trionfa Acosta, Marquez penalizzato, Bezzecchi subito fuoriIl campione del mondo in carica costretto a cedere il primo posto al pilota Ktm. Scivola fuori pista il n. 72 Aprilia ... tuttosport.com
Sprint show in Thailandia! Trionfa Acosta, Marquez penalizzato, Bezzecchi subito fuori - facebook.com facebook
Sprint show in Thailandia! Trionfa #Acosta, #Marquez penalizzato, #Bezzecchi subito fuori x.com