Bezzecchi show Marquez ko nel finale | rivivi l’ultimo giro da brividi in Thailandia

Nel Gran Premio di Thailandia, Marco Bezzecchi ha vinto la gara con una prestazione impressionante, mentre l’Aprilia ha mantenuto il controllo per tutta la durata della corsa. Nel finale, Marc Marquez si è ritirato a causa di una foratura mentre si trovava in quarta posizione. La gara si è conclusa con Bezzecchi in testa e Marquez che ha abbandonato la competizione.