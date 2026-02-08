Lions 108Tb | lo sport motore di valori e inclusione sociale al centro del convegno di San Rocco

I Lions del distretto 108Tb hanno organizzato un convegno a San Rocco, dedicato allo sport motore come strumento di inclusione sociale. I partecipanti hanno discusso di come il motorsport possa promuovere valori come impegno, lavoro di squadra e leadership, mettendo in luce il ruolo positivo che lo sport può avere nella comunità.

Il convegno d’inverno del distretto Lions 108Tb, svoltosi ieri nell’auditorium di San Rocco, ha acceso i riflettori sul ruolo dello sport come veicolo di valori fondamentali quali impegno, squadra e leadership. L’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutti gli 84 club Lions del distretto, esteso da Bologna a La Spezia, ha rappresentato un momento cruciale di condivisione e pianificazione per l’anno lionistico in corso. Al centro del dibattito, la “Relazione sullo Stato del Distretto”, a cura del Governatore Teresa Filippini, un’analisi approfondita dei risultati raggiunti, delle sfide future e delle priorità che guideranno l’azione dei Lions nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

