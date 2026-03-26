Una petizione con 33mila firme chiede di bloccare la visita del principe Harry e di Meghan Markle in Australia. Gli organizzatori del documento hanno dichiarato di essere contrari all'eventuale sostegno finanziario per il viaggio, esprimendo pubblicamente la loro opinione attraverso questa raccolta di firme. La richiesta è stata presentata alle autorità australiane, che devono ora decidere sui prossimi passi.

Gli australiani non ci pensano neanche a finanziare la prossima visita del principe Harry e di Meghan Markle nel Paese e lo hanno chiarito al loro governo con una petizione. Che sia la coppia a pagare di tasca propria le spese del viaggio: la petizione ha già raccolto 33.000 firme grazie alla campagna di Beyond Australia, un'organizzazione che si batte per i diritti civili e che ha lanciato l’iniziativa in vista dell'arrivo della coppia il mese prossimo, esortando i ministri a stabilire un limite invalicabile: nessun centesimo di fondi pubblici sarà utilizzato per le misure di sicurezza, la logistica del viaggio o qualsiasi altra spesa che la visita possa comportare. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - L’ultima umiliazione per Harry e Meghan: 33mila firme contro la loro visita in Australia

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