RomaOstia Half Marathon la carica dei 13.500 provenienti da 100 nazioni

Domani alle 9 si svolge la RomaOstia Half Marathon, una gara organizzata da Eurospin che collega il quartiere Eur di Roma al litorale di Ostia. Alla partenza sono attesi circa 13.500 corridori provenienti da oltre 100 paesi diversi. La manifestazione, nota per il suo percorso rapido, richiama atleti di varie nazionalità pronti a sfidarsi lungo i circa 21 chilometri e mezzo di corsa.

Dopo la due giorni di Villaggio, situato in Piazzale Pier Luigi Nervi, che ha visto passare più di 15 mila persone, la Capitale è pronta ad accogliere la 51esima Eurospin RomaOstia Half Marathon, la gara che collega l'Eur al litorale della Capitale. Saranno 13.500 i runner partenti domani mattina alle 9 da via Cristoforo Colombo, angolo viale Umanesimo. Si conferma in crescita la percentuali di partenti stranieri, il 36,7 per cento, in rappresentanza di 100 nazioni, da ogni continente. Tra tutti spicca il contingente francese che si attesta al 14,7 per cento. Il velocissimo percorso resterà invariato rispetto allo scorso anno, con partenza dall'Eur e arrivo alla rotonda di Ostia attraverso via Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Wizz Air Rome Half Marathon 2025: Official 3D Course Preview

