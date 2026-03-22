Hai vinto tu Canzonissima | l’annuncio sul vincitore a notte fonda Caos polemiche e classifica completa

Nella notte sono stati annunciati i risultati di Canzonissima, il celebre varietà della Rai che torna dopo cinquant'anni. La comunicazione del vincitore ha scatenato reazioni di caos e polemiche tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. È stata diffusa anche la classifica completa delle posizioni finali, generando dibattiti tra i partecipanti e gli appassionati dello show.

Dopo cinquant’anni di attesa, il mitico varietà della Rai, Canzonissima, riaccende i riflettori. Nato originariamente negli anni ’50 come gara canora abbinata alla Lotteria Italia, il programma ha rappresentato per decenni l’appuntamento imperdibile del sabato sera, consacrando i più grandi nomi della musica e della televisione nazionale in un mix di spettacolo e competizione. >> “Si sposano, sono bellissimi”. Festa grande nelle due ricche e potenti famiglie: sarà il matrimonio dell’anno Questa nuova edizione segna un momento storico, essendo la prima puntata condotta dalla “signora della TV”, Milly Carlucci. Con la sua consueta eleganza, la... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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