La tensione tra Iran e Stati Uniti si riflette sui mercati finanziari, con gli indici di Wall Street in calo di circa il 10% da gennaio. Venerdì mattina, i future sul greggio continuavano a salire e le piattaforme di trading indicavano una giornata negativa, mentre un operatore ha comunicato a un collega alcune osservazioni sui mercati in corso.

Venerdì mattina, mentre i future sul greggio salivano ancora e i monitor delle sale operative di Wall Street mostravano un'altra giornata in rosso, un operatore ha detto a un collega, a voce abbastanza alta da essere sentito: «Stiamo smettendo di credere alle parole». Non è una battuta. È la descrizione precisa di quello che sta succedendo sui mercati americani. Da cinque settimane consecutive Wall Street scende. L'S&P 500 ha chiuso venerdì al livello più basso da agosto, con un calo dell'1,7%, raggiungendo un meno 9% rispetto ai record di gennaio. Il Nasdaq è entrato ufficialmente in territorio di correzione, ovvero ha perso più del 10% rispetto al suo massimo recente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Iran-Usa, a Wall Street sale la tensione: da gennaio indici giù del 10%. Si sconta un conflitto lungo

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