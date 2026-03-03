Guerra in Iran esplosioni provenienti da Dubai | la città simbolo si è ritrovata al centro del conflitto

Nella serata di martedì 3 marzo, il cielo sopra Dubai si è illuminato con bagliori improvvisi, portando la città simbolo del Golfo al centro di un contesto di guerra. Esplosioni sono state avvertite mentre si diffondeva la voce di un coinvolgimento diretto di Dubai nel conflitto in Iran. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, senza che siano ancora chiare tutte le cause di quanto accaduto.

Il conflitto si espande: esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha dall’IranLunedì mattina gli abitanti degli stati del Golfo si sono svegliati con il rumore di nuove esplosioni, dopo una notte di attacchi in tutta la regione...

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.

