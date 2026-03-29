Guerra Iran | le bombe sul negoziato

Nella regione, gli Houti hanno lanciato una serie di missili contro Israele, coinvolgendosi nel conflitto in atto. Questo intervento si inserisce in un quadro di escalation che coinvolge più attori e modifica gli equilibri già complessi. La situazione si evolve in modo rapido, con conseguenze che influenzano anche i negoziati diplomatici in corso.

Gli Houti si uniscono alla guerra e lanciano una salva di missili contro Israele. Sviluppo prevedibile che cambia gli scenari. Anzitutto, mette ancora più sotto pressione Israele e le forze americane, ma anche i Paesi del Golfo, in particolare gli Emirati che si sono schierati con gli aggressori (avrebbero offerto il proprio territorio agli Usa come base di partenza per l’offensiva contro l’isola di Kharg, riferisce The Cradle ). Doha o altri Paesi del Golfo che decidessero di essere parte attiva nella guerra contro l’Iran ora saranno costretti a più miti consigli: gli Houti incombono. Ma, al di là delle varianti belliche, il loro ingresso... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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