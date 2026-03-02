In Iran, le attività di spionaggio sono al centro delle operazioni militari. La Cia e il Mossad hanno coordinato attacchi con bombe e portato avanti azioni di intelligence in prima linea. Recentemente, si è verificata l'uccisione di un importante leader religioso, risultato di una stretta collaborazione tra i servizi segreti americani e israeliani.

L’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei è frutto di una stretta e collaudata collaborazione tra i servizi segreti americani e israeliani. Questa volta è stata la Cia a fornire la posizione del bersaglio più importante e i jet dell’Idf l’hanno colpito sganciando almeno 30 bombe sul centro di comando dove si trovava con i vertici dell’apparato militare e di sicurezza, confidando nel fatto che il negoziato diplomatico era ancora aperto. L’ultima sorpresa tattica è stata resa possibile anche dalla presenza di talpe interne al regime e dall’uso di Claude, il modello di IA di Anthropic, per le valutazioni di intelligence, l’identificazione dei target e la simulazione di scenari di battaglia, nonostante il divieto della start-up. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: spie in prima linea. Cia e Mossad hanno guidato le bombe

