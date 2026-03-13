Si parla di un possibile attacco degli Stati Uniti contro l’Iran, con l’arrivo di navi da guerra e circa 5.000 marines pronti a intervenire. La tensione cresce in modo evidente, mentre le autorità militari e politiche continuano a confermare la preparazione, anche se ufficialmente si insiste sulla volontà di evitare escalation. La situazione si concentra sull’isola di Kharg, considerata strategica in questa eventuale operazione.

La guerra in Iran potrebbe durare più di quanto previsto e annunciato da Donald Trump. Nonostante pubblicamente il commander-in-chief e il capo del Pentagono continuino a dichiarare vittoria e a rivendicare di aver distrutto le capacità di combattimento del regime di Teheran, sminuendo pure gli attacchi nello stretto di Hormuz, Washington si starebbe preparando ad inviare più soldati e più navi da guerra in Medio Oriente in vista di un rafforzamento delle operazioni. La USS Tripoli Ultime indiscrezioni dai media americani parlano addirittura di un blitz mirato alla strategica isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, da cui transita circa l'80% dell'export petrolifero di Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Gruppo d'attacco Usa verso l'Iran, ipotesi assalto all'isola di Kharg». In arrivo navi da guerra e 5.000 marines

Articoli correlati

Abc: gruppo d'attacco Usa verso l'Iran. «Ipotesi assalto all'isola di Kharg». In arrivo navi da guerra e 5.000 marinesLa USS Tripoli, con base in Giappone, e i suoi Marines sono diretti in Medio Oriente, hanno affermato due funzionari.

Leggi anche: Guerra Usa-Iran, il Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente

Tutti gli aggiornamenti su Gruppo d'attacco Usa verso l'Iran...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Iran, Usa verso una terza portaerei in Medio Oriente: la Bush pronta a partire, già in area la Ford e la Lincoln; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Trump: Fatto un favore al mondo, la Russia non sta aiutando Teheran. Media Israele: Ferito figlio di Khamenei. Netanyahu: Non vogliamo dividere l'Iran, ma liberarlo.

Abc, gruppo d'attacco Usa verso l'Iran, ipotesi assalto a isola di KhargSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Caccia, piloti e gruppo d'attacco: com'è composta l'Armada di Trump della portaerei LincolnLa portaerei americana Uss Abraham Lincoln è giunta a destinazione e ora incrocia nelle acque del Medio Oriente insieme al suo gruppo da battaglia, nell'area di responsabilità del Centcom, il Comando ... ilgiornale.it

Giugno 1917, Fiandre occidentali, Belgio. Una foto ritrae un gruppo di soldati che osserva un enorme cratere, profondo più di 40 metri. È stato causato da 21 tonnellate di esplosivo, fatte brillare per distruggere la linea difensiva tedesca a Messines. L’esplosio - facebook.com facebook

I sorrisi di #Gasperini, il gruppo al completo e si rivede Dovbyk: tutte le foto della Roma alla presentazione del nuovo sponsor x.com