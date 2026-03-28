Il Segretario di Stato americano ha annunciato che la guerra in Iran dovrebbe durare tra le due e le quattro settimane, mentre Washington si prepara a inviare circa 17.000 soldati. Nel frattempo, fonti militari indicano che Israele si trova in una situazione di crisi e di forte pressione. La pianificazione militare statunitense prevede l'invio di truppe per sostenere le operazioni nella regione.

La guerra degli Stati Uniti contro l’Iran durerà ancora dalle due alle quattro settimane. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato, Marco Rubio, durante una riunione del G7. Su Virgilio Notizie l’avevamo anticipato già subito dopo l’escalation: gli americani vogliono tirarsi fuori dal pantano mediorientale il più presto possibile, ma hanno bisogno di una vittoria da sbandierare in patria. Dopo aver realizzato l’elevata improbabilità dell’obiettivo del cambio di regime, Washington ora è pronta a inviare altri 10mila militari nel Golfo per un totale di 17mila. Nel frattempo le difficoltà di Israele si fanno sempre più gravi, nonostante si sforzi di proseguire la campagna bellica totale contro i satelliti iraniani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran durerà altre 2-4 settimane, Usa pronti a inviare 17mila soldati mentre Israele "è al collasso"

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