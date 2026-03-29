La guerra in Iran compie un mese di durata, con escalation di violenze e nuovi attacchi di missili contro Israele. Nel frattempo, le autorità di Tel Aviv hanno confermato la morte di tre giornalisti durante un'operazione militare, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione rimane tesa e nessuna delle parti ha annunciato piani di cessate il fuoco, lasciando incerte le prospettive di risoluzione a breve termine.

Roma, 29 marzo 2026 – La guerra in Iran arriva al suo primo mese di durata e gli esiti, oltre a essere incerti, non fanno certo pensare a una conclusione nel breve termine. Gli Houthi dello Yemen sono ufficialmente entrati nel conflitto, Israele continua ad accanirsi contro il Libano e ieri sono anche stati uccisi tre giornalisti in un raid dell’Idf. Il vicepresidente Usa, JD Vance, dichiara che gli obiettivi sono stati quasi tutti raggiunti e il Segretario di Stato, Marco Rubio, ha sottolineato che il conflitto non durerà mesi. Ma i negoziati – ammessi ieri da Teheran per la prima volta – sono ancora nella fase iniziale e ieri le Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), una milizia paramilitare sciita, ha bombardato la casa del presidente iracheno, Nechirvan Barzani, che è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, missili verso Israele. E Tel Aviv uccide tre giornalisti

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