Guerra Iran-Israele bombe su Tel Aviv e minacce all’Europa | Missili possono raggiungere anche Roma Meloni | Seguiamo con massima attenzione

Nella notte sono stati lanciati missili su Tel Aviv, mentre l’esercito israeliano ha condotto nuovi raid su Teheran e attacchi nel Libano meridionale. Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti si intensifica, con le autorità israeliane che riferiscono di minacce di missili capaci di raggiungere anche Roma. La premier italiana ha dichiarato di seguire con attenzione gli sviluppi.

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su Teheran e attacchi nel Libano meridionale. Teheran alza il tono dello scontro anche sul piano politico e minaccia direttamente l’ Europa, accusata di silenzio sulle violazioni del diritto internazionale. Intanto a Washington la Camera dei rappresentanti respinge la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Donald Trump, mentre il segretario alla Difesa Pete Hegseth ribadisce che gli Stati Uniti hanno le scorte di armi per sostenere il conflitto a lungo. Nella notte droni e missili attraversano il Golfo, Hezbollah rivendica attacchi contro postazioni israeliane e nuove esplosioni vengono segnalate a Beirut e a Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

