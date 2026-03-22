Durante l’Angelus del 22 marzo, Papa Leone XIV ha sottolineato che in Gesù si trova la salvezza e ha rivolto un appello affinché si lavori per la pace. Ha dichiarato che la guerra rappresenta uno scandalo per l’umanità e un grido rivolto a Dio, invitando a riflettere sulla necessità di trovare soluzioni pacifiche ai conflitti.

Papa Leone XIV all’Angelus ha ricordato che in Gesù c’è la salvezza e ha lanciato un appello per la pace perché la guerra è scandalo per l’umanità e un grido a Dio. Come il Signore dice a Marta, la sorella di Lazzaro: “Io sono la Resurrezione e la Vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno“. La liturgia, pertanto, invita a guardare in questa luce gli eventi dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù, dell’Ultima Cena, della passione, crocifissione, morte, sepoltura e poi Resurrezione di Cristo, che ci apprestiamo a celebrare a breve. Ma tutto ciò non riempie il cuore, tantomeno rende immortali. “Niente di finito può estinguere la nostra sete interiore” ricorda il papa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Angelus 22 marzo, Papa Leone XIV: la guerra è scandalo per l’umanità e grida a Dio

Articoli correlati

Angelus 15 febbraio 2026, Papa Leone XIV: l’amore di Dio porta a compimento la LeggePapa Leone XIV all’Angelus di questa domenica ha spiegato come il rapporto d’amore con Dio sia il compimento della Legge che Gesù è venuto a compiere.

Messa e Angelus 22 febbraio 2026, papa Leone XIV: “Gesù rivela l’uomo a se stesso”Papa Leone ha celebrato la Santa Messa presso una parrocchia romana e al consueto Angelus domenicale ha analizzato il dramma della libertà nella...

Tutti gli aggiornamenti su Papa Leone

Temi più discussi: Il Papa ai Focolari: siate segno di unità e argine ai seminatori di odio nel mondo; Papa Leone: Guerra scandalo per la famiglia umana e grido al cospetto di Dio; Amoris laetitia, il Papa convoca i vescovi del mondo per un summit sulla famiglia; Gli ex compagni di scuola del Papa dall’Illinois in Piazza San Pietro.

Santa Messa Rai 1 oggi 22 marzo 2026 | Diretta video Cattedrale Ancona. Angelus Quaresima con Papa Leone XIVSanta Messa Rai 1 oggi 22 marzo 2026: come seguirla in diretta tv e video streaming prima dell'Angelus di Papa Leone XIV. Domenica di Lazzaro ... ilsussidiario.net

Papa Leone XIV, Gesù ci invita ad uscire dagli spazi angusti dei sepolcri dell'egoismoPapa Leone XIV lo ha detto nella riflessione prima della recita della preghiera dell'Angelus alle dodici di oggi. acistampa.com

EWTN Italia. . "IN DIRETTA da Piazza San Pietro | Trasmettiamo l'Angelus recitato da Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media" facebook

1) papa Leone non nomina direttamente Trump, ma Trump risponde negativamente all'appello di Leone per un cessate il fuoco enumerando i successi delle campagna militare (ignorando Libano, West Bank etc.) 2) hanno fatto molto più rumore sui media inte x.com