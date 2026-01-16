Salerno il sindaco Enzo Napoli conferma le dimissioni che aprono la strada al ritorno di De Luca

Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha annunciato le proprie dimissioni in modo informale agli assessori comunali prima di partecipare al consiglio provinciale presso Palazzo Sant’Agostino. La decisione apre la strada al possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città. La comunicazione è avvenuta poco prima dell’inizio dell’assemblea, prevista per le ore 12, e rappresenta un importante passaggio politico per il territorio.

L’ha anticipato a voce agli assessori comunali di Salerno prima di andare a Palazzo Sant’Agostino per la celebrazione del consiglio provinciale, previsto alle 12, che sancisce l’insediamento dell’assise rinnovata lo scorso 11 gennaio. È dunque confermata la fine anticipata l’amministrazione comunale di Enzo Napoli, dimissioni attese da settimane che aprono la strada al ritorno di Vincenzo De Luca alla carica di sindaco di Salerno. L’addio sarà formalizzato nel pomeriggio. Enzo Napoli, ai cronisti che gli chiedono quando sarà il momento, risponde “dovete avere pazienza”. Non tutti gli assessori l’hanno presa bene, l’ultima manovra per il ritorno di Vincenzo De Luca è entrata nel vivo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Salerno, il sindaco Enzo Napoli conferma le dimissioni (che aprono la strada al ritorno di De Luca) Leggi anche: Salerno: Il Sindaco Napoli pronto alle dimissioni, possibile ritorno sulla scena politica cittadina di De Luca Leggi anche: Il futuro di Vincenzo De Luca sarà un ritorno al passato? Sindaco di Salerno per la quinta volta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Salerno, il sindaco verso le dimissioni: tutto pronto per il ritorno di De Luca; COMUNE DI SALERNO, IL SINDACO NAPOLI SI DIMETTE IL 19 GENNAIO: ALLA PROVINCIA GUZZO VICEPRESIDENTE; Salerno, sindaco verso le dimissioni; Salerno, il sindaco Napoli convoca gli assessori per anticipare le dimissioni: «Mutate condizioni politiche». Salerno, il sindaco Enzo Napoli conferma le dimissioni (che aprono la strada al ritorno di De Luca) - L’ha anticipato a voce agli assessori comunali di Salerno prima di andare a Palazzo Sant’Agostino per la celebrazione del consiglio provinciale, previsto alle 12, che ... ilmattino.it

Salerno, il sindaco Napoli convoca gli assessori per anticipare le dimissioni: «Mutate condizioni politiche» - È l'esortazione, rivolta agli assessori comunali, che accompagna la convocazione della giunta in programma questa mattina alle ... ilmattino.it

Salerno, sindaco verso le dimissioni - Attese le mosse di Vincenzo Napoli che potrebbero portare alle elezioni anticipate già in primavera. rainews.it

Salerno, Napoli al capolinea: il sindaco convoca la giunta per anticipare le dimissioni - facebook.com facebook

Salerno, il sindaco verso le dimissioni: tutto pronto per il ritorno di De Luca x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.