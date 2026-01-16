Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha annunciato le proprie dimissioni, precedendo l’insediamento del nuovo consiglio provinciale. La decisione, comunicata agli assessori comunali, apre la strada a un possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città. L’evento si è svolto prima dell’insediamento ufficiale presso Palazzo Sant’Agostino, segnando un momento significativo nella politica locale.

L’ha anticipato a voce agli assessori comunali di Salerno prima di andare a Palazzo Sant’Agostino per la celebrazione del consiglio provinciale che sancisce l’insediamento dell’assise rinnovata lo scorso 11 gennaio. Le dimissioni del sindaco Enzo Napoli sono state protocollate nel corso della mattinata. Enzo Napoli, ai cronisti che gli chiedono quando sarà il momento, risponde “dovete avere pazienza”. Non tutti gli assessori l’hanno presa bene, l’ultima manovra per il ritorno di Vincenzo De Luca è entrata nel vivo. Alle 12 in punto il sindaco Enzo Napoli entra in consiglio provinciale. A chi gli chiede quando presenterà le dimissioni risponde: “non ora” chiudendo all’ipotesi che la lettera letta agli assessori comunali di Salerno poco dopo le 9 di questa mattina possa essere ribadita anche nella sede dell’assise di Palazzo Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Salerno, il sindaco Enzo Napoli dà le dimissioni (che aprono la strada al ritorno di De Luca)

Leggi anche: Salerno, il sindaco Enzo Napoli conferma le dimissioni (che aprono la strada al ritorno di De Luca)

Leggi anche: A Salerno attese in giornata le dimissioni del sindaco Enzo Napoli. De Luca sarebbe pronto a candidarsi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Salerno, il sindaco verso le dimissioni: tutto pronto per il ritorno di De Luca; COMUNE DI SALERNO, IL SINDACO NAPOLI SI DIMETTE IL 19 GENNAIO: ALLA PROVINCIA GUZZO VICEPRESIDENTE; Salerno, sindaco verso le dimissioni; Salerno, il sindaco Napoli convoca gli assessori per anticipare le dimissioni: «Mutate condizioni politiche».

Salerno, il sindaco Enzo Napoli dà le dimissioni (che aprono la strada al ritorno di De Luca) - L’ha anticipato a voce agli assessori comunali di Salerno prima di andare a Palazzo Sant’Agostino per la celebrazione del consiglio provinciale che sancisce ... msn.com