Antonella Palmisano | Litigavo con i miei pur di allenarmi Da Mottola all' oro olimpico a volte mi manca casa Marito-allenatore? A volte si litiga

Antonella Palmisano racconta di aver litigato con i suoi pur di dedicarsi agli allenamenti, e dice che a volte le manca casa, anche dopo aver vinto l’oro olimpico. Nata a Mottola, ha trascorso una vita in marcia e ha iniziato a correre molto prima di scendere in pista o in strada. Parla anche del rapporto con il marito, che è anche il suo allenatore, e delle tensioni che questo può generare.

Una vita in marcia. Antonella Palmisano, però, corre da molto prima di scendere in strada o in pista. Corre da sempre. Perché è dovuta partire dal profondo Sud, da Mottola, piccolo centro a nord di Taranto. E gli ostacoli non sono mancati. Lei, che oggi vive a Roma con l’allenatore-marito Lorenzo Dessì, ce l’ha fatta. Ha vinto l’oro olimpico a Sapporo (le gare non si disputarono a Tokyo per la calura estiva di quelle settimane) nel 2021, nel giorno del suo trentesimo compleanno. Antonella va forte da sempre: da quando ha scoperto la marcia per caso e si è allenata di nascosto. Il suo Sud le manca, a volte. Ma di quel Sud racconta anche i limiti, i difetti, quella mentalità che 35 anni fa era un handicap per chi non voleva porsi limiti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

