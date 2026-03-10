Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Inside, lo spin-off de Le Iene, condotto da Cizco. Il programma si focalizza sulle storie di persone che hanno avuto una seconda opportunità e si sono ricostruite una vita. La trasmissione, in prima serata, presenta testimonianze di chi ha affrontato momenti difficili e ora condivide il proprio percorso di rinascita.

È Cizco il conduttore del nuovo appuntamento di Inside, lo spin-off de Le Iene, in onda questa sera, martedì 10 marzo, in prima serata su Italia 1. Anticipazioni del 10 marzo 2026. Nella puntata dal titolo Rinascite – scritta da Giovanni Fortunato – il racconto si incentra su un quesito che tocca tutti: “ Credete davvero nel destino? Credete che le cose debbano andare in un certo modo e basta?”. Esistono persone che a questa rassegnazione non si sono mai piegate e che il destino lo hanno sfidato a viso aperto, vincendo la partita più difficile. C’è chi li chiama miracolati e chi li prende come esempio, ma in realtà sono semplicemente uomini e donne che hanno toccato il fondo e hanno trovato in sé la forza straordinaria di risalire. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Inside racconta le Rinascite di chi si è conquistato una seconda possibilità

