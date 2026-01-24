Chi è Greg Bovino il capo italoamericano della Border Patrol simbolo delle retate anti-immigrati di Trump

Greg Bovino, nato in Italia con origini calabresi, è un dirigente della Border Patrol statunitense, noto per il ruolo nelle operazioni di controllo delle frontiere durante l'amministrazione Trump. Laureato e con due master, ha costruito una carriera nella polizia di frontiera negli Stati Uniti. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nelle politiche migratorie adottate, suscitando attenzione e discussioni sul tema dell'immigrazione.

Gregory Bovino, meglio noto come Greg Bovino, ha 55 anni ed è oggi uno dei funzionari federali più discussi degli Stati Uniti. Capo della Border Patrol, la polizia di frontiera americana, è diventato il simbolo delle operazioni anti-immigrati condotte dall’amministrazione Trump nelle grandi città. Per i suoi modi e per il suo vestiario i detrattori lo accusano di fare “nazi cosplay“, cioè di vestirsi come i nazisti e di imitarne le pose. La storia familiare di Greg Bovino Il nuovo ruolo della Border Patrol Le operazioni di Greg Bovino Il cappotto militare e l’immagine pubblica La storia familiare di Greg Bovino La storia familiare di Greg Bovino contiene un paradosso che non è passato inosservato: Bovino è italoamericano, il bisnonno Michele arrivò dalla Calabria lasciando la famiglia ad Aprigliano per lavorare come minatore in Pennsylvania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Gregory Bovino, il volto senza pietà della lotta anti-immigrati Usa che arresta anche i bambiniGregory Bovino è una figura nota per il suo ruolo nella lotta anti-immigrati negli Stati Uniti.

