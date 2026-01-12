Il tesoretto dei botteghini della Valle dei Templi al Comune | ecco a cosa serviranno i soldi trasferiti
Il Comune riceve un fondo derivante dai ricavi della biglietteria della Valle dei Templi, destinato a sostenere le spese di gestione e manutenzione del patrimonio culturale locale. Questa entrata rappresenta un contributo importante per il bilancio comunale, contribuendo a garantire la tutela e la valorizzazione dei beni storici e archeologici della zona. La gestione oculata di queste risorse permette di preservare il patrimonio e migliorare i servizi offerti ai cittadini e ai visitatori.
Il “gioiello di famiglia" contribuisce alle “spese condominiali”. È questa la logica secondo la quale c'è un “tesoretto” che arriva direttamente dai botteghini della Valle dei Templi per dare ossigeno alle casse di Palazzo dei Giganti. Il Parco archeologico ha infatti dato il via libera al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
