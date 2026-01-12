Il tesoretto dei botteghini della Valle dei Templi al Comune | ecco a cosa serviranno i soldi trasferiti

Il Comune riceve un fondo derivante dai ricavi della biglietteria della Valle dei Templi, destinato a sostenere le spese di gestione e manutenzione del patrimonio culturale locale. Questa entrata rappresenta un contributo importante per il bilancio comunale, contribuendo a garantire la tutela e la valorizzazione dei beni storici e archeologici della zona. La gestione oculata di queste risorse permette di preservare il patrimonio e migliorare i servizi offerti ai cittadini e ai visitatori.

