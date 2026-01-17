Build Up arriva a Reggio | così gli studenti si avvicinano al mondo delle grandi opere

Build Up arriva a Reggio, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino il mondo delle grandi opere. L’iniziativa, promossa da Webuild, rafforza il legame tra formazione tecnica e inserimento nel mercato del lavoro, contribuendo a creare un ponte tra studi e professionalità nel settore delle infrastrutture. La Calabria si conferma così protagonista di un percorso di crescita e sviluppo per le nuove generazioni.

Con nuove tappe sul territorio regionale, il programma Build Up rafforza il legame tra scuola, impresa e sviluppo locale, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita professionale all’interno dei grandi progetti infrastrutturali del Sud Italia. Nuove tappe in Sicilia e soprattutto in Calabria per il programma Build Up di Webuild, dedicato agli studenti degli istituti tecnici con l’obiettivo di creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Dopo l’avvio a Barletta lo scorso dicembre, il tour ha fatto tappa a Trebisacce e ha proseguito a gennaio a Messina, Belpasso, Caltanissetta e Reggio Calabria, confermando il ruolo centrale della regione calabrese nel progetto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

