Francesco Grandelli si ritira contro Davies l’Europeo dei piuma va in Gran Bretagna

Durante un incontro valido per il titolo europeo vacante dei pesi piuma e la cintura intercontinentale WBO fino a 57 chilogrammi, Francesco Grandelli ha deciso di interrompere il match e ritirarsi. L’evento si è svolto in Gran Bretagna, dove si stava disputando la sfida contro il suo avversario, Davies. La decisione di Grandelli ha concluso anticipatamente l’incontro senza che si arrivasse al risultato previsto.

Francesco Grandelli ha deciso di ritirarsi durante il match che metteva in palio il titolo europeo vacante dei pesi piuma e anche la cintura intercontinentale WBO della categoria fino a 57 chilogrammi. Insieme al suo angolo, il pugile italiano ha deciso di fermarsi dopo sei round andati in scena sul ring della Co-op Live Arena di Manchester (Gran Bretagna) e così il titolo continentale è stato conquistato con pieno merito dal britannico. Il 21enne piemontese ha subito fin dalle prime battute la pressione e il ritmo più alto del padrone di casa Liam Davies, venendo contato nel corso della quarta ripresa dopo una serie di colpi degni di nota portati dal suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Grandelli si ritira contro Davies, l’Europeo dei piuma va in Gran Bretagna Articoli correlati Boxe: Francesco Grandelli contro Liam Davies, a Manchester l’Europeo dei piumaNell’immediato sottoclou del confronto dei pesi massimi tra Moses Itauma e Jermaine Franklin Jr. Boxe, Grandelli a Manchester per il titolo europeo: sfida a Davies nei piumaIl 31enne di Nichelino affronta il britannico già campione europeo e mondiale IBO davanti a oltre 20mila spettatori in una delle arene più grandi del... Tutti gli aggiornamenti su Francesco Grandelli Discussioni sull' argomento Boxe: Francesco Grandelli contro Liam Davies, a Manchester l’Europeo dei piuma; TITOLO EUROPEO PIUMA | LIAM DAVIES VS FRANCESCO GRANDELLI; A Manchester Francesco Grandelli tenta il terzo assalto al titolo europeo, scopriamo il suo avversario; Grandelli in sfida per l'Europeo dei piuma sabato a Manchester contro Davies. Boxe: Francesco Grandelli contro Liam Davies, a Manchester l’Europeo dei piumaNell'immediato sottoclou del confronto dei pesi massimi tra Moses Itauma e Jermaine Franklin Jr., alla Co-op Arena di Manchester gli occhi sono puntati ... oasport.it Euro feather weight Title Manchester - 28/3/2026 Francesco Grandelli , dopo 6 round in cui combatte con orgoglio e dà tutto ciò che ha, cede al britannico Liam Davies (Verdetto ritiro angolo Grandelli), che così conquista sia il titolo europeo sia i - facebook.com facebook Peso Fatto #Weightin Euro feather weight Title Manchester - 28/3/2026 Liam Davies vs Francesco Grandelli Oggi, 27/3, ha avuto luogo il peso ufficiale della sfida per l’europeo Piuma tra il nostro Francesco e Liam Davies domani, 28/ x.com