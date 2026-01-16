Corso Calatafimi e il caso della pista ciclabile | la quarta circoscrizione propone soluzioni alternative

Il corso Calatafimi è al centro di un dibattito riguardante la pista ciclabile, con la quarta circoscrizione che propone soluzioni alternative. Durante la riunione odierna con la sesta commissione consiliare Attività produttive, sono stati ascoltati rappresentanti delle categorie produttive e dei residenti, al fine di valutare le possibili modifiche e trovare un equilibrio tra le esigenze di mobilità e tutela delle attività locali.

Oggi il consiglio della quarta circoscrizione si è riunito con la sesta commissione consiliare Attività produttive, alla presenza delle categorie produttive e dei residenti di corso Calatafimi. L'incontro aveva come obiettivo principale l'elaborazione di proposte alternative al progetto della pista ciclabile. Corso Calatafimi e il caso della pista ciclabile: la quarta circoscrizione propone soluzioni alternative - L'incontro aveva come obiettivo principale l'elaborazione di proposte diverse dal progetto del percorso previsto nell'area, che – secondo quanto emerso nel corso del dibattito – "rischierebbe di compromettere le attività commerciali locali".

La linea C collegherà la stazione centrale con corso Calatafimi. Secondo il primo progetto i vagoni sarebbero dovuti passare ai lati del filare di Ficus, poi qualcosa è cambiato. Ora che l'avvio dei lavori è vicino cittadini e associazioni non ci stanno e hanno org - facebook.com facebook

