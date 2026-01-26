Lo scorso 25 gennaio si è tenuto il settimo appuntamento della rassegna rotariana “Domeniche della Salute”, dedicato ai disturbi respiratori del sonno e alle riacutizzazioni respiratorie. L’evento, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e sostenuto da Alleanza Assicurazioni, ha visto una partecipazione significativa, offrendo informazioni e approfondimenti sulla salute respiratoria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolto ieri, domenica 25 gennaio, il settimo appuntamento annuale della rassegna rotariana “Domeniche della Salute”, dal titolo “I disturbi respiratori del sonno (OSAS) e le riacutizzazioni respiratorie”, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con il supporto di Alleanza Assicurazioni. L’evento, patrocinato dal Comune di Benevento e svolto in partenariato con l’ ASL, ha visto la pneumologa D.ssa Mariagioconda Zotti effettuare una serie di visite gratuite rivolte ai cittadini, sia a coloro che avevano prenotato sia a quanti, transitando nei pressi dell’ ambulatorio mobile, hanno colto l’opportunità di sottoporsi a un controllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Domeniche della Salute, ampia partecipazione al settimo appuntamento della rassegna rotariana

