domeniche della salute ampia partecipazione al settimo appuntamento della rassegna rotariana

Lo scorso 25 gennaio si è tenuto il settimo appuntamento della rassegna rotariana “Domeniche della Salute”, dedicato ai disturbi respiratori del sonno e alle riacutizzazioni respiratorie. L’evento, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e sostenuto da Alleanza Assicurazioni, ha visto una partecipazione significativa, offrendo informazioni e approfondimenti sulla salute respiratoria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolto ieri, domenica 25 gennaio, il  settimo appuntamento annuale  della rassegna rotariana  “Domeniche della Salute”, dal titolo  “I disturbi respiratori del sonno (OSAS) e le riacutizzazioni respiratorie”, realizzato in collaborazione con la  Croce Rossa Italiana  e con il supporto di  Alleanza Assicurazioni. L’evento, patrocinato dal  Comune di Benevento  e svolto in partenariato con l’ ASL, ha visto la  pneumologa D.ssa Mariagioconda Zotti  effettuare una serie di  visite gratuite  rivolte ai cittadini, sia a coloro che avevano prenotato sia a quanti, transitando nei pressi dell’ ambulatorio mobile, hanno colto l’opportunità di sottoporsi a un controllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

