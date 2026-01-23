Ex-Opg Je so’ pazzo | come si sta trasformando il centro sociale dopo il riconoscimento del Comune

L’Ex-Opg Je so’ pazzo sta vivendo una fase di trasformazione dopo il riconoscimento ufficiale del Comune. Il processo coinvolge interventi di riqualificazione e riordino, che mirano a valorizzare la funzione sociale del centro. In Italia, i centri sociali spesso attraversano periodi di cambiamento, accompagnati da un discorso pubblico che sottolinea legalità e decoro, segnando un nuovo capitolo per questa storica struttura.

In Italia i centri sociali non chiudono mai davvero all'improvviso. Prima arrivano le parole: legalità, decoro, ripristino dell'ordine. Poi le carte, le diffide, gli sgomberi annunciati. Infine restano i cancelli chiusi e una domanda che torna da decenni: che fare degli spazi lasciati vuoti dallo.

