Napoli De Maggio annuncia | Centro sportivo a Monterusciello arriva l’autorizzazione

Un nuovo centro sportivo sarà realizzato a Monterusciello. L'annuncio è stato dato da De Maggio, che ha comunicato l’arrivo dell’autorizzazione necessaria per l'inizio dei lavori. La struttura sarà destinata alla squadra e si inserisce nel progetto di sviluppo delle infrastrutture sportive della SSC Napoli. La notizia riguarda direttamente il settore sportivo e l’amministrazione locale coinvolta nel procedimento.

Novità importanti sul futuro infrastrutturale della SSC Napoli. Il progetto del nuovo centro sportivo potrebbe presto compiere passi concreti. A rivelarlo è stato il giornalista Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, il Comune di Pozzuoli avrebbe dato il via libera a un passaggio fondamentale per la realizzazione del nuovo centro sportivo a Monterusciello. «Vi devo dare una notizia importante su Monterusciello. Il Comune di Pozzuoli ha dato l'autorizzazione alla cessione dei terreni a Monterusciello, dove è già previsto il centro sportivo.