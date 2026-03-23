La settimana del 23 marzo 2026 si apre con una sorpresa poco gradita ai fan de Il Paradiso delle Signore, che da anni seguono con affetto le vicende del grande magazzino milanese. La soap, infatti, non andrà in onda nel suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai 1, lasciando spazio a una variazione di palinsesto legata all’attualità politica. Una decisione che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico: perché la puntata è stata cancellata? Quando tornerà la serie? E soprattutto, dove eravamo rimasti con le trame? Scopriamolo insieme. Il 23 marzo 2026 Rai 1 modifica la propria programmazione per lasciare spazio a uno speciale informativo dedicato al referendum sulla giustizia 2026, con dirette, collegamenti e analisi curate dalla redazione del TG1. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore, non va in onda oggi 23 marzo 2026: perché salta la puntata e quando torna

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