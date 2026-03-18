Esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente con 104 per assistenza familiare | condizioni necessarie

Un docente con 104 per assistenza familiare può essere escluso dalla graduatoria interna di istituto solo se soddisfa determinate condizioni. La normativa stabilisce i requisiti necessari affinché tale diritto possa essere applicato, specificando le circostanze in cui la richiesta viene accolta o respinta. La procedura si basa su criteri stabiliti e sulla documentazione presentata dal docente interessato.

Per potere usufruire del diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente con 104 sono indispensabili precise condizioni, vediamo quali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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