Nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, disputata sul circuito di Austin, Enea Bastianini ha conquistato il terzo posto. Durante l'evento, Acosta è stato penalizzato, modificando così l’ordine di arrivo ufficiale. Il risultato finale ha visto quindi Bastianini salire sul podio, mentre il pilota penalizzato è stato escluso dalla classifica definitiva.

Enea Bastianini ha conquistato il terzo gradino del podio nella Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Un paio di ore dopo la conclusione della gara veloce che ha animato il sabato sera italiano, il centauro della KTM ha potuto festeggiare il piazzamento di prestigio alle spalle dello spagnolo Jorge Martin (Aprilia) e di Francesco Bagnaia (Ducati), migliorando di una posizione rispetto al riscontro conseguito al traguardo. Il suo compagno di squadra Pedro Acosta è infatti stato penalizzato di otto secondi sul tempo all’attivo a causa di un’irregolarità nella pressione degli pneumatici e così è stato scivolato dal terzo all’ottavo posto nell’ordine d’arrivo, cambiato dunque in maniera sensibile rispetto a quello registrato poco dopo le ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bastianini acciuffa il podio nella Sprint di Austin! Acosta penalizzato: nuovo ordine d’arrivo GP USA

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