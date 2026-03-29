Formula 1 gioia Ferrari per podio Gp Giappone | team radio colorito a Leclerc

Durante il Gran Premio del Giappone, la Ferrari ha ottenuto un terzo posto con Charles Leclerc, concluso dopo una battaglia serrata con la Mercedes di George Russell. Al termine della corsa, è stato diffuso un team radio con toni coloriti rivolto a Leclerc. La gara si è svolta a Suzuka e si è conclusa con la vettura del pilota monegasco davanti ai rivali.

(Adnkronos) – Festa Ferrari a Suzuka. Oggi, domenica 29 marzo, la Rossa può celebrare il terzo posto di Charles Leclerc nel Gran Premio del Giappone, conquistato al termine di una lotta all'ultima curva con la Mercedes di George Russell. Il pilota monegasco ha quindi completato il podio del terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Formula 1, Gp Giappone: Antonelli fa il bis a Suzuka e vola in testa al mondiale. Ferrari terza con LeclercSUZUKA (GIAPPONE) – Kimi Antonelli si ripete: dopo Shanghai vince anche il Gran Premio del Giappone e diventa nuovo leader del Mondiale di Formula 1. Formula 1, Gp Australia: doppietta Mercedes con Russell e Antonelli. Sul podio anche la Ferrari di LeclercMELBOURNE – Mercedes prima e seconda nel Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale della stagione di Formula 1 2026. Altri aggiornamenti su Formula 1 gioia Ferrari per podio Gp... Temi più discussi: Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a Leclerc; Formula 1, ordine d’arrivo Gp Giappone e classifica Piloti; Vasseur: L'ADUO sarà l'opportunità di Ferrari per colmare il gap di motore con Mercedes. L'introduzione già a Miami?; F1, seconda pole consecutiva per Antonelli in Giappone. Leclerc 4°, Hamilton 6°. Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a LeclercFesta Ferrari a Suzuka. Oggi, domenica 29 marzo, la Rossa può celebrare il terzo posto di Charles Leclerc nel Gran Premio del Giappone, conquistato al termine di una lotta all'ultima curva con la Merc ... adnkronos.com Pagina 3 | Kimi Antonelli conquista la pole in Giappone: Mercedes domina, Ferrari dietroGiro straordinario del giovane italiano che si piazza davanti al compagno George Russell. Verstappen fuori in Q2, Leclerc è quarto con Hamilton sesto ... corrieredellosport.it Kimi Antonelli è diventato il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a guidare il campionato mondiale. 19 anni, 7 mesi e 4 giorni. Il Record precedente era di Lewis Hamilton (2007), che divenne leader a 22 anni e 126 giorni dopo il GP di Spagna. An - facebook.com facebook Kimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello in Cina. Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è il nuovo leader della classifica. Sul podio sono saliti anche x.com