Incidente in autostrada auto contro le barriere

Un incidente si è verificato questo pomeriggio sull'autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolgendo un'Alfa Romeo che si è scontrata con le barriere di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso il controllo, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per valutare le condizioni dei coinvolti e mettere in sicurezza la zona.

Momenti di paura questo pomeriggio sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Un'Alfa Romeo si è scontrata con le barriere dopo che il conducente ha perso il controllo, forse a causa dell'asfalto bagnato. L'impatto è avvenuto pochi chilometri prima dello svincolo di Giostra in direzione Messina.Sul.

Schianto in autostrada, la vittima è una giovane mamma, marito grave: illesa la figlia - Un viaggio che doveva condurre a Roma si è trasformato in un incubo mortale lungo l’autostrada A25, dove nella tarda ... marsicalive.it

Incidente in autostrada A4, auto si ribalta: grave 29enne e traffico - È successo nella serata di sabato 10 gennaio, lungo le corsie in direzione di Bergamo, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e ... milanotoday.it

Incidente sull'autostrada A8, auto si schianta contro guard-rail vicino alla barriera di Gallarate

AVEZZANO, GRAVE INCIDENTE IN AUTOSTRADA: PERDE LA VITA UNA DONNA DI 38 ANNI Grave incidente stradale sull’autostrada A25 tra Celano e Avezzano, in provincia dell'Aquila. Una Volkswagen su cui viaggiavano una famiglia, un uomo e tre don - facebook.com facebook

#PLInforma #ViabilitàCarpi #Accadeora Incidente in Via Industria svincolo ingresso Autostrada a #Carpi Rallentate e prestate Attenzione x.com

