Durante il Gran Premio del Giappone, le due Ferrari hanno coinvolto i tifosi in un duello diretto con il britannico e il monegasco che si sono scambiati posizioni più volte durante la corsa. Alla fine, il pilota monogasco è riuscito a superare il compagno di squadra con un sorpasso eseguito all’esterno in una fase decisiva della gara. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e le alte velocità.

Come a Shanghai, anche a Suzuka le due Ferrari hanno regalato spettacolo con un duello ruota a ruota: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono dati battaglia, con il monegasco che alla fine è riuscito a passare il compagno con un bellissimo sorpasso all'esterno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Giappone, Ferrari show: che duello tra Leclerc e Hamilton!

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