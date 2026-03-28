In occasione del Gran Premio del Giappone, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la sua seconda pole position nel campionato mondiale di Formula 1, piazzandosi davanti a George Russell. La Ferrari ha piazzato le proprie vetture in quarta posizione con Leclerc e sesta con Hamilton. La gara si terrà sul circuito di Suzuka, noto per le sue curve veloci e la sua storia nel motorsport.

Strabiliante. Fantastico, Superlativo. Chi più ne ha, ne metta. Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes ha conquistato a Suzuka la sua seconda pole in carriera nel Mondiale F1. E lo ha fatto dopo quella ottenuta nel precedente GP di Shanghai. Ma il primo posto nella griglia di partenza del GP del Giappone, ha sicuramente un sapore particolare perché ottenuta su uno dei circuiti più difficili, impegnativi, del calendario. La qualifica Eppure, Antonelli non ha sbagliato nulla e con una determinazione e freddezza incredibili è stato il più veloce nel Q2 in 1'29"048 ripetendosi nel finale Q3 in 1'28"778, tempo ottenuto nel primo tentativo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP del Giappone, Antonelli in pole davanti a Russell. Ferrari quarta con Leclerc e sesta con Hamilton

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