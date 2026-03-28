F1 Antonelli sorprende a Suzuka | seconda pole al GP del Giappone

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1, il pilota italiano ha ottenuto la sua seconda pole position della stagione, segnando il miglior tempo e portando in prima fila la vettura Mercedes. La Ferrari si è sistemata in seconda fila, mentre il pilota olandese non è riuscito a qualificarsi per la fase finale. La sessione si è conclusa con questo risultato, evidenziando alcune sorprese tra i piloti.

Il giovane talento italiano firma il miglior tempo nelle qualifiche e guida la doppietta Mercedes. Ferrari in seconda fila, mentre Verstappen resta ancora fuori dal Q3 Kimi Antonellicontinua a stupire il mondo della Formula 1e conquista la pole position nel Gran Premio del Giapponesul circuito di Suzuka. Il pilota italiano, protagonista di un avvio di stagione brillante, ha fermato il cronometro sull’1’28’’778, replicando l’exploit già visto a Shanghai e centrando così la seconda pole della sua giovane carriera. Una prestazione impeccabile quella del talento azzurro, che ha preceduto il compagno di squadra George Russell, completando una preziosa doppietta per la Mercedes. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - F1, Antonelli sorprende a Suzuka: seconda pole al GP del Giappone Articoli correlati Leggi anche: Antonelli ci ha preso gusto, Kimi in pole pure al GP Giappone: Leclerc in seconda fila a Suzuka Leggi anche: Gp Giappone, Antonelli glaciale: super pole a Suzuka, Russell a quasi tre decimi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antonelli sorprende Temi più discussi: F1 | Ceccarelli: Consacrazione per Antonelli, ora Russell avrà pressione; Antonelli ancora davanti a Russell: Programma completato, ma McLaren veloce; Antonelli-Bezzecchi: amicizia e messaggi tra F1 e MotoGP; F1, Antonelli: Successo non cambierà Kimi, resterò me stesso. F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2026: Antonelli sorpreso da Piastri, Leclerc davanti a HamiltonOscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il ... oasport.it LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: alle 3.30 le FP3, Antonelli cerca conferme, Ferrari per scuotersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone, ... oasport.it Non è solo una partita: Monza-Venezia è la sfida degli ex tra emozioni, applausi e una “laguna biancorossa” che sorprende. https://www.monza-news.it/news/247905291782/monza-venezia-sfida-degli-ex-tra-stroppa-e-antonelli - facebook.com facebook #f1granpremio #gpgiappone Oscar Piastri chiude davanti a tutti la seconda sessione di libere a Suzuka, seguito da Antonelli e Russell. Leclerc e Hamilton lottano con la SF-26; decimo Verstappen: i dettagli #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno… x.com