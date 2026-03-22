Dopo più di venti giorni dall'inizio della guerra nel Golfo, le ostilità continuano a intensificarsi senza segnali di tregua, nonostante le dichiarazioni contrastanti di Donald Trump sui social. La situazione resta tesa e difficile da prevedere, con scene di combattimenti che si svolgono nelle zone di conflitto e un fronte internazionale che si mantiene in costante movimento.

Sono trascorse oltre tre settimane dall’inizio di questa nuova guerra nel Golfo e le ostilità – nonostante i messaggi contraddittori di Donald Trump sul suo social ‘Truth’ – non accennano a diminuire. Anzi, l’Iran ha da poco fatto un salto di qualità nelle sue reazioni militari, lanciando due missili balistici contro la base anglo-americana di Diego Garcia, situata nell’Oceano Indiano a circa 4mila km di distanza. Un segnale preoccupante in vista di un possibile allargamento del conflitto attuale, ma anche di possibili azioni ostili future. Infatti, se un Paese sotto embargo da anni e considerato un ‘paria’ della comunità internazionale è riuscito a sferrare un attacco del genere, si può immaginare cosa potrebbero fare altri Stati dotati di maggiori risorse finanziarie se confrontati a crisi analoghe. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’unità occidentale alla prova della guerra nel Golfo. L’analisi di Castellaneta

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