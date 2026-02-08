Golf | Hideki Matsuyama si prende la vetta dopo tre giri al Phoenix Open

Il terzo giro del WM Phoenix Open si è concluso con Hideki Matsuyama in testa alla classifica. Il giapponese ha mostrato solidità e continuità, prendendo il comando del torneo in un’atmosfera che si mantiene vivace e positiva. La giornata si è aperta con molte aspettative e si chiude con un Matsuyama che si prepara a giocarsi il titolo nell’ultimo round.

In archivio anche il moving day al WM Phoenix Open, e le notizie che arrivano da uno dei tornei più iconici del panorama del circuito americano hanno anche un che di sorridente. Cambia il leader, non il Paese cui appartiene, perché c'è di mezzo sempre il Giappone. Stavolta con il suo golfista più (giustamente) conosciuto, Hideki Matsuyama, che fa -3 nel terzo giro e tanto gli basta per andare davanti a tutti con lo score complessivo di -13. Dietro di lui la lotta è serratissima: oltre all'altro nipponico Ryo Hisatsune, a -12 ci sono anche il danese Nicolai Hojgaard, il sudcoreano Si Woo Kim e l'unico USA nei primi 5, Maverick McNealy.

