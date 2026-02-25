Sanremo 2026 tornano le Olimpiadi con le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi | l’ovazione dell’Ariston – Il video
Lo sport fa il suo ingresso al Festival di Sanremo 2026 con due grandi protagoniste olimpiche. Sul palco dell’Ariston sono salite Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori nel pattinaggio di velocità, e la biatleta Lisa Vittozzi, medaglia d’oro nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. «Ecco una mamma d’oro che ci ha regalato emozioni», dice Conti presentando Lollobrigida. «L’emozione più bella – sottolinea l’atleta – è stata vedere mio figlio sugli spalti, è la forza che mi ha portato avanti. Grazie al pubblico italiano che ci ha dato tantissimo amore, è veramente un orgoglio per me». Vittozzi racconta che la sua avventura è... 🔗 Leggi su Open.online
Da Milano-Cortina a Sanremo 2026: all'Ariston arrivano Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi
Il Festival di Sanremo apre le porte alle campionesse olimpiche: Fontana, Lollobrigida e Vittozzi sul palco dell'Ariston
Conti e Pausini presentano Francesca Lollobrigida, due ori nel pattinaggio di velocità sui 3000 e sui 5000 metri e Lisa Vittozzi, portabandiera italiana della cerimonia di chiusura e prima atleta azzurra a mettere in bacheca un oro olimpico nel biathlon (nel suo - facebook.com facebook
Ora con noi la plurimediagliata alle Olimpiadi di Milano Cortina Francesca Lollobrigida! x.com