Sanremo 2026 tornano le Olimpiadi con le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi | l’ovazione dell’Ariston – Il video

Lo sport fa il suo ingresso al Festival di Sanremo 2026 con due grandi protagoniste olimpiche. Sul palco dell’Ariston sono salite Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori nel pattinaggio di velocità, e la biatleta Lisa Vittozzi, medaglia d’oro nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. «Ecco una mamma d’oro che ci ha regalato emozioni», dice Conti presentando Lollobrigida. «L’emozione più bella – sottolinea l’atleta – è stata vedere mio figlio sugli spalti, è la forza che mi ha portato avanti. Grazie al pubblico italiano che ci ha dato tantissimo amore, è veramente un orgoglio per me». Vittozzi racconta che la sua avventura è... 🔗 Leggi su Open.online

