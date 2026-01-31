Venerdì 27 febbraio, il Festival di Sanremo torna all’Ariston con una serata ricca di duetti e cover. Tra le esibizioni più attese, ci sono quella di Paradiso con gli Stadio, Fagnani con Fulminacci e il ritorno di Britti. I 30 Artisti della sezione Campioni si preparano a dare il massimo, interpretando brani italiani e internazionali scelti tra quelli pubblicati entro la fine dello scorso anno. La serata promette emozioni forti e grandi performance, come da tradizione del festival.

Sarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di venerdì 27 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo, durante la quale è prevista l’interpretazione – esecuzione – da parte dei 30 Artisti della sezione Campioni – di una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della Serata delle Cover. Nella serata cover del Festival di Sanremo, l e Bambole di Pezza duetteranno con Cristina D’Avena sulle note di ‘Occhi di gatto’, mentre Dargen D’Amico eseguirà ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, i duetti: Paradiso con gli Stadio, la Fagnani con Fulminacci e all'Ariston torna anche Britti

Mancano pochi giorni all’annuncio ufficiale di Carlo Conti sulle coppie di artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per la serata cover di Sanremo 2026.

Carlo Conti svela i duetti della serata delle cover a Sanremo 2026.

