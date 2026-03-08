Somaliland riconosciuto da Israele | il micro-Stato che ridisegna gli equilibri tra Mar Rosso e Golfo di Aden

Il 26 dicembre 2025 Israele ha ufficialmente riconosciuto la Repubblica del Somaliland, rendendolo il primo Stato membro dell’ONU a farlo. Il Somaliland è un micro-Stato situato tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, e questa decisione cambia gli equilibri nella regione. La notizia ha suscitato attenzione a livello internazionale e apre nuovi scenari geopolitici.

Il 26 dicembre 2025 Israele ha riconosciuto ufficialmente la Repubblica del Somaliland, primo Stato membro ONU a compiere questo passo. Un gesto che, sulla carta, appare diplomatico. In realtà, è un moltiplicatore strategico. Il Somaliland, autoproclamatosi indipendente nel 1991 dopo il collasso del regime di Siad Barre, possiede istituzioni funzionanti, forze di sicurezza proprie e una relativa stabilità interna. Tuttavia, la mancata legittimazione internazionale ha finora congelato la sua ambizione statuale. Il riconoscimento israeliano rompe questa ambiguità e costringe gli attori regionali a riposizionarsi. Nel Corno d’Africa, dove... 🔗 Leggi su It.insideover.com

