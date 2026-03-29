Una proposta di legge della Lega mira ad equiparare gli attivisti chiamati antifa a soggetti coinvolti in atti terroristici. La proposta si ispira a un modello giuridico adottato in precedenza negli Stati Uniti, con riferimenti a una normativa di influenza trumpiana. La questione riguarda la qualificazione penale di determinate attività e la loro possibile classificazione come terrorismo.

Pugno duro controgli antifa e gli anarchici, da considerare terroristi. È questo il riassunto della proposta di legge che laLegaè pronta a presentare in Parlamento a firma del deputatoEugenio Zoffili, capogruppo del Carroccio in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati e Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare Osce. La proposta di legge di Zoffili mira adaggiungere un articolo al codice penale, subito dopo il 268esimo, che riguarderebbe i “gruppi anarchici militanti con finalità di terrorismo anche internazionale“. Nel testo viene citatala federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale, descritta come “realtà la... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - “Gli antifa sono terroristi”: in arrivo la proposta di legge della Lega che copia Trump

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