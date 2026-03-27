La Lega ha annunciato una proposta di legge ispirata a un modello statunitense, con l’obiettivo di contrastare gli Antifa. La proposta mira a introdurre misure per criminalizzare determinati comportamenti associati a questa organizzazione, senza specificare dettagli sulle modalità di applicazione o sui mezzi di contrasto. La proposta è stata presentata senza indicare eventuali modifiche legislative o approfondimenti sulle conseguenze pratiche.

Destre Difficile combattere un’organizzazione, se non è organizzata. Problema che sembra non essersi posto la Lega che ha annunciato una proposta di legge sulla falsariga di quella statunitense per criminalizzare il . Destre Difficile combattere un’organizzazione, se non è organizzata. Problema che sembra non essersi posto la Lega che ha annunciato una proposta di legge sulla falsariga di quella statunitense per criminalizzare il . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lega, contro gli Antifa una legge in stile Usa

Articoli correlati

Leggi anche: L'Italia segue il modello americano: una legge per definire terroristi gli Antifa

La “battaglia” di Mamdani contro l’Ice passa dal Corano: firmata una legge contro gli agentiL’islamizzazione di New York prosegue sotto l’egida del sindaco Zohran Mamdani, che ha invocato una battaglia contro l’Ice attraverso il Corano.

Contenuti e approfondimenti su Lega contro gli Antifa una legge in...

Discussioni sull' argomento Definire terroristi gli Antifa: in arrivo la proposta della Lega sulla falsariga di quanto fatto da Trump negli Stati Uniti; Dagli USA all’Italia: la Lega vuole criminalizzare l’antifascismo; Antifa, l'Italia segue il modello americano: una legge per definirli terroristi; LEGA * CAMERA: ANARCHICI, ZOFFILI (LEGA): STOP A RIGURGITI EVERSIVI CON PDL LEGA CONTRO ANTIFA, SOLIDARIETÀ A TROUPE TGR RAI.

Antifa, l'Italia segue il modello americano: una legge per definirli terroristiUna legge anche in Italia sul modello americano per contrastare i gruppi Antifa. Donald Trump il 22 settembre scorso ha firmato un ordine esecutivo nel quale il movimento Antifa viene descritto come « ... msn.com

Lega Nazionale Pallacanestro - facebook.com facebook

Fase finale Primavera 1, la Lega Serie A ha ufficializzato la sede e il programma delle gare x.com