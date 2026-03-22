L' Italia segue il modello americano | una legge per definire terroristi gli Antifa

In Italia si sta discutendo l’adozione di una legge ispirata al modello americano per definire come terroristi i gruppi Antifa. La proposta prevede norme specifiche per contrastare le azioni di questi gruppi, che vengono considerati soggetti da monitorare e perseguire secondo nuovi criteri legali. La discussione riguarda principalmente le modalità di applicazione e i potenziali effetti di questa normativa.

Una legge anche in Italia sul modello americano per contrastare i gruppi Antifa. Donald Trump il 22 settembre scorso ha firmato un ordine esecutivo nel quale il movimento Antifa viene descritto come «una iniziativa anarchica militarista che invita al rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle forze dell'ordine e del nostro sistema legale. Usa mezzi illegali per organizzare ed eseguire una campagna di violenza e terrorismo su scala nazionale per realizzare questi obiettivi» e quindi viene classificato come «organizzazione terroristica». È lo stesso obiettivo che si pone la proposta di legge del deputato leghista Eugenio Zoffili, che mira ad inserire, dopo l'articolo 268 del codice penale, un altro articolo sui «Gruppi anarchici militanti con finalità di terrorismo anche internazionale». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Italia segue il modello americano: una legge per definire terroristi gli Antifa Articoli correlati «Gli antifa? Terroristi. Così vogliono portare la guerriglia in Italia»Sono passati pochissimi mesi da quando le piazze delle più importanti città del nostro Paese venivano riempite da manifestazioni per Gaza. Leggi anche: A Lione giovane pestato a morte dagli antifà, Le Pen: sono terroristi. Lo choc arriva in Italia Altri aggiornamenti su Italia segue Discussioni sull' argomento Rapporto Clusit: in Italia gli incidenti crescono del 42% nel 2025; Il consiglio europeo Gli esami per L’italia; Il costo dell’energia fa tremare l’Italia; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026. World Baseball Classic 2026: l'Italia si gioca la qualificazione contro il MessicoL’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 8-6, ma nonostante il successo non ha ancora ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. In caso di sconfitta contro il Messico, si verificherebbe un arri ... it.blastingnews.com Riceviamo e pubblichiamo quanto segue Fratelli d’Italia – Coordinamento Comunale di Maratea Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Maratea accoglie con grande soddisfazione la notizia dello stanziamento di importanti risorse da parte del Minis facebook