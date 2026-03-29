Un ex pubblico ministero, con oltre 40 anni di esperienza nel settore, ha commentato le recenti azioni degli anarchici a seguito della morte di due persone a Roma. Durante la sua carriera, ha coordinato le indagini su gruppi anarchici e su un noto attivista coinvolto in questioni di sicurezza. La sua analisi si concentra sulla necessità di seguire i flussi di denaro per individuare i responsabili delle recenti manifestazioni.

Magistrato e pubblico ministero dal 1977 al 2018 a Torino ecco chi è Antonio Rinaudo. Nella sua carriera ha coordinato, quando era ancora in attività, le indagini su Alfredo Cospito e sui gruppi anarchici. Per comprendere cosa c’è dietro l’esplosione del casolare romano, in cui sono morti Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, lo abbiamo raggiunto e ci siamo seduti con lui tra gli spalti dello Stato. Lo abbiamo fatto per capire ora cosa succederà oltre alle rivendicazioni social. Oltre alle scritte sui muri, oltre l’esplosione che ha inghiottito la coppia, ma non la loro lotta. Dottor Rinaudo, lei ha seguito nel corso della sua carriera da Pm le vicissitudini del terrorismo anarchico a Torino e in tutta Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Gli anarchici colpiranno forte dopo la morte dei due a Roma. Per stanarli bisogna seguire i soldi». Parla l’ex pm Rinaudo

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