A Torino si parla di terrorismo e di come indagare sulla rete che lo sostiene. L’ex pm Rinaudo ha detto che davanti a noi c’è un attacco diretto allo Stato, con una protesta violenta contro le istituzioni. La contrapposizione si presenta come un’ideologia di opposizione, soprattutto in relazione agli sgomberi dei prefabbricati. La situazione rimane tesa e le autorità stanno cercando di fare chiarezza sui gruppi coinvolti.

“A Torino assistiamo a un attacco diretto allo stato, a una contrapposizione violenta alle istituzioni mascherata dietro un’ideologia che oggi è quella dell’opposizione agli sgomberi dei palazzi occupati da Askatasuna, ma per lungo tempo è stata quella No Tav, e ancor prima quella delle Brigate Rosse”, dice al Foglio Antonio Rinaudo, ex pubblico ministero a Torino (in pensione dal 2018 dopo 41 anni di servizio), dove si è occupato di indagini contro terrorismo e antagonisti. “Ma veramente qualcuno può pensare che 1.500 o 2.000 violenti possano infiltrarsi in una manifestazione in modo improvvisato e spontaneo? E che questo accada ogni volta? Io no. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "A Torino è terrorismo, indagare sulla rete di organizzazione", dice l'ex pm Rinaudo

